В Калининграде остановки транспорта оформят в виде футбольных мячей

Остановки общественного транспорта в Калининграде к ЧМ-2018 оформят в виде футбольных мячей, сообщили в пресс-службе городской администрации."Первая такая остановка уже установлена на Советском проспекте у магазина спорттоваров за счет его владельцев", - отметили в пресс-службе. Городская администрация поддерживает такую инициативу и выступает за остановки в такой символической форме, добавили там.Впервые идея размещения в Калининграде "остановок-мячиков" появилась в ходе конкурса детского рисунка в 2015 году, ее поддержал глава города Александр Ярошук. В городской администрации отметили, что власти поддержат предложения об оформлении остановок таким образом, интерес к этому, по их оценке должны проявить производители спортивных товаров и их продавцы.Как отметил председатель городского комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, работу в этом направлении планируется организовать в 2017 году и совместить с городской программой по модернизации остановочных павильонов. "На остановочных пунктах предусмотрены электронные табло, которые в первую очередь будут решать транспортные вопросы. Там будет указано наименование маршрута, время прибытия транспорта. А боковая часть остановок будет использоваться для размещения любой информации, в том числе и связанной с чемпионатом", - добавил Крупин.В пресс-службе сообщили, что в городе разрабатывается схема навигации, которая будет использоваться в дни проведения игр ЧМ-2018. По словам Крупина, навигационная система дополнить уже действующую в городе. Она будет рассчитана на передвижение гостей Калиниграда и должна стать наследием Чемпионата, а со временем видоизменяться и дополняться.