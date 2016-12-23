Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:55
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
02:53
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Вчера 23:52
Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции
Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции
Вчера 23:26
"Вест Бромвич" хочет купить Моргана Шнедерлена
"Вест Бромвич" хочет купить Моргана Шнедерлена
Вчера 22:46
Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы (3)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы (3)
Вчера 22:20
Джеймс Маккарти выбыл на три недели
Джеймс Маккарти выбыл на три недели
В Калининграде остановки транспорта оформят в виде футбольных мячей
Остановки общественного транспорта в Калининграде к ЧМ-2018 оформят в виде футбольных мячей, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Первая такая остановка уже установлена на Советском проспекте у магазина спорттоваров за счет его владельцев", - отметили в пресс-службе. Городская администрация поддерживает такую инициативу и выступает за остановки в такой символической форме, добавили там.
Впервые идея размещения в Калининграде "остановок-мячиков" появилась в ходе конкурса детского рисунка в 2015 году, ее поддержал глава города Александр Ярошук. В городской администрации отметили, что власти поддержат предложения об оформлении остановок таким образом, интерес к этому, по их оценке должны проявить производители спортивных товаров и их продавцы.
Как отметил председатель городского комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, работу в этом направлении планируется организовать в 2017 году и совместить с городской программой по модернизации остановочных павильонов. "На остановочных пунктах предусмотрены электронные табло, которые в первую очередь будут решать транспортные вопросы. Там будет указано наименование маршрута, время прибытия транспорта. А боковая часть остановок будет использоваться для размещения любой информации, в том числе и связанной с чемпионатом", - добавил Крупин.
В пресс-службе сообщили, что в городе разрабатывается схема навигации, которая будет использоваться в дни проведения игр ЧМ-2018. По словам Крупина, навигационная система дополнить уже действующую в городе. Она будет рассчитана на передвижение гостей Калиниграда и должна стать наследием Чемпионата, а со временем видоизменяться и дополняться.
Welcome2018
"Первая такая остановка уже установлена на Советском проспекте у магазина спорттоваров за счет его владельцев", - отметили в пресс-службе. Городская администрация поддерживает такую инициативу и выступает за остановки в такой символической форме, добавили там.
Впервые идея размещения в Калининграде "остановок-мячиков" появилась в ходе конкурса детского рисунка в 2015 году, ее поддержал глава города Александр Ярошук. В городской администрации отметили, что власти поддержат предложения об оформлении остановок таким образом, интерес к этому, по их оценке должны проявить производители спортивных товаров и их продавцы.
Как отметил председатель городского комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, работу в этом направлении планируется организовать в 2017 году и совместить с городской программой по модернизации остановочных павильонов. "На остановочных пунктах предусмотрены электронные табло, которые в первую очередь будут решать транспортные вопросы. Там будет указано наименование маршрута, время прибытия транспорта. А боковая часть остановок будет использоваться для размещения любой информации, в том числе и связанной с чемпионатом", - добавил Крупин.
В пресс-службе сообщили, что в городе разрабатывается схема навигации, которая будет использоваться в дни проведения игр ЧМ-2018. По словам Крупина, навигационная система дополнить уже действующую в городе. Она будет рассчитана на передвижение гостей Калиниграда и должна стать наследием Чемпионата, а со временем видоизменяться и дополняться.
Welcome2018
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.