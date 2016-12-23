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В Калининграде остановки транспорта оформят в виде футбольных мячей

Остановки общественного транспорта в Калининграде к ЧМ-2018 оформят в виде футбольных мячей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Первая такая остановка уже установлена на Советском проспекте у магазина спорттоваров за счет его владельцев", - отметили в пресс-службе. Городская администрация поддерживает такую инициативу и выступает за остановки в такой символической форме, добавили там.

Впервые идея размещения в Калининграде "остановок-мячиков" появилась в ходе конкурса детского рисунка в 2015 году, ее поддержал глава города Александр Ярошук. В городской администрации отметили, что власти поддержат предложения об оформлении остановок таким образом, интерес к этому, по их оценке должны проявить производители спортивных товаров и их продавцы.

Как отметил председатель городского комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, работу в этом направлении планируется организовать в 2017 году и совместить с городской программой по модернизации остановочных павильонов. "На остановочных пунктах предусмотрены электронные табло, которые в первую очередь будут решать транспортные вопросы. Там будет указано наименование маршрута, время прибытия транспорта. А боковая часть остановок будет использоваться для размещения любой информации, в том числе и связанной с чемпионатом", - добавил Крупин.

В пресс-службе сообщили, что в городе разрабатывается схема навигации, которая будет использоваться в дни проведения игр ЧМ-2018. По словам Крупина, навигационная система дополнить уже действующую в городе. Она будет рассчитана на передвижение гостей Калиниграда и должна стать наследием Чемпионата, а со временем видоизменяться и дополняться.

Welcome2018
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вы млять специалисты стадион сначала постройте

Да болотистую местность вокруг осушите..

Да гостиницы для сотни тысяч туристов найдите..

Да молитесь, чтоб ваш этап чемпионата другому городу не передали..

Потому что уже сейчас все сроки вами просраны..

А то планов громадье, а на деле одни дебильные прожекты о дирижаблях и дирижаблестроительных заводах..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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