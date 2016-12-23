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Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций, появится в московском метро

Новый тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций 2017 года, будет запущен в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

В столичном метрополитене действуют более десятка тематических поездов, посвященных искусству, кино, истории метро, Великой отечественной войне и так далее.

С декабря в метро будет действовать новый тематический состав, посвященный Кубку конфедераций. Он будет курсировать по кольцевой линии метрополитена.

Р-Спорт
Сегодня, 11:20
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(0)
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Он будет курсировать по кольцевой линии метрополитена.

Там, где Кубок Конфедераций будет проводиться?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да будет ли этот кубок?


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
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