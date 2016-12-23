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Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций, появится в московском метро
Новый тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций 2017 года, будет запущен в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
В столичном метрополитене действуют более десятка тематических поездов, посвященных искусству, кино, истории метро, Великой отечественной войне и так далее.
С декабря в метро будет действовать новый тематический состав, посвященный Кубку конфедераций. Он будет курсировать по кольцевой линии метрополитена.
Р-Спорт
В столичном метрополитене действуют более десятка тематических поездов, посвященных искусству, кино, истории метро, Великой отечественной войне и так далее.
С декабря в метро будет действовать новый тематический состав, посвященный Кубку конфедераций. Он будет курсировать по кольцевой линии метрополитена.
Р-Спорт
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