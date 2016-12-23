Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:55
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
02:53
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Вчера 23:52
Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции
Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции
Вчера 23:26
"Вест Бромвич" хочет купить Моргана Шнедерлена
"Вест Бромвич" хочет купить Моргана Шнедерлена
Вчера 22:46
Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы (3)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы (3)
Вчера 22:20
Джеймс Маккарти выбыл на три недели
Джеймс Маккарти выбыл на три недели
Президент "ПСЖ": полностью доверяю Эмери, одному из лучших тренеров в Европе
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Унаи Эмери.
"Я всегда говорил, что полностью доверяю Эмери, одному из лучших тренеров в Европе. Он остался бы, даже если бы мы проиграли "Лорьяну".
"ПСЖ" в кризисе? Люди используют это слово, не зная его значения. Проблема – в мотивации", – сказал Аль-Хелайфи.
Sports.ru
"Я всегда говорил, что полностью доверяю Эмери, одному из лучших тренеров в Европе. Он остался бы, даже если бы мы проиграли "Лорьяну".
"ПСЖ" в кризисе? Люди используют это слово, не зная его значения. Проблема – в мотивации", – сказал Аль-Хелайфи.
Sports.ru
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.