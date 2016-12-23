Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "ПСЖ": полностью доверяю Эмери, одному из лучших тренеров в Европе

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Унаи Эмери.

"Я всегда говорил, что полностью доверяю Эмери, одному из лучших тренеров в Европе. Он остался бы, даже если бы мы проиграли "Лорьяну".

"ПСЖ" в кризисе? Люди используют это слово, не зная его значения. Проблема – в мотивации", – сказал Аль-Хелайфи.

Sports.ru
Теги: ПСЖ Эмери
Сегодня, 11:22
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: VirGON (Сегодня, 12:14) #
  • -1
  •  (1)

одному из лучших тренеров в Европе?тут ты конечно загнул
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (0)

Все Президенты полностью доверяют, результата нет и увольняют, это профессия тренера,нужно быть готовым ко всему-Эмери не первый и не последний.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:36) #
  • -2
  •  (2)

тренеришка
Регистрация: 20.04.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.