Президент "ПСЖ": полностью доверяю Эмери, одному из лучших тренеров в Европе

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Унаи Эмери."Я всегда говорил, что полностью доверяю Эмери, одному из лучших тренеров в Европе. Он остался бы, даже если бы мы проиграли "Лорьяну"."ПСЖ" в кризисе? Люди используют это слово, не зная его значения. Проблема – в мотивации", – сказал Аль-Хелайфи.