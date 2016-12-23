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Оскар перейдет из "Челси" в команду Халка

Полузащитник "Челси" Оскар перейдет в "Шанхай СИПГ", сообщается на официальном сайте англичан.

Клубы уже договорились о трансфере, он состоится в январе 2017 года, когда откроется зимнее трансферное окно. По неофициальной информации, китайский клуб заплатит за бразильца около 60 миллионов фунтов.
Теги: Челси Оскар
Сегодня, 11:58
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