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Источник: ЦСКА хочет взять в аренду Умара Ньяссе

Руководство ЦСКА рассматривает вариант с арендой нападающего "Эвертона" Умара Ньяссе. Соглашение может быть подписано до конца сезона.

"ЦСКА интересуется Ньяссе. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа", - рассказал источник агентству ТАСС.

Пресс-служба "Эвертона" отказалась комментировать информацию об интересе ЦСКА к сенегальскому форварду.
Теги: ЦСКА Ниассе
Сегодня, 11:59
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11
(1)
№11 Написал: следующий (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: serega_user
заиграет - возможно и оставят, а нет - досвидос..

Ну если он заиграет, то кто сказал, что он захочет остаться? Вроде им и Локо со Спамом интересовались, но он сказал, что не хочет в Россию. Если заиграет, то захочет в какую Испанию или Италию.
- А если он и в ЦСКА не заиграет, то кто будет забивать?
Регистрация: 14.12.2012
№10 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:47) #
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online

Скорее всего утяра. Гинер же банкрот. А за малоденег избалованный зарплатой в Локо и Эвертоне Ньяссе играть не будет.
Регистрация: 7.03.2016
№9 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: следующий
Я уж надеялся, что когда говорили, о том что ищут нападающего, речь идет о покупке. А тут опять аренда. Видать дела и впрямь плохи.

с опцией возможного последующего выкупа

заиграет - возможно и оставят, а нет - досвидос..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: Антон Барымский (Сегодня, 12:36) #
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Хороший форвард
Регистрация: 10.12.2015
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: SHIGA
а витинью как же?

А он ни спиной, ни передом играть не может. Им сейчас хотя бы заднеходного найти. Потом будут думать о забивающем. А то один уже забил по полной. Ерёменко который...


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:26) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а витинью как же?


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: следующий (Сегодня, 12:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Я уж надеялся, что когда говорили, о том что ищут нападающего, речь идет о покупке. А тут опять аренда. Видать дела и впрямь плохи.
Регистрация: 14.12.2012
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
На стадии "хочет" это все и останется.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: sokolorel Москва (Сегодня, 12:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Опять Траореподобный.

Совсем нет! У Умара техника на высоте.
Регистрация: 24.06.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:01) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Лохогерлз - ваш выход laughing
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:01) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Опять Траореподобный.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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