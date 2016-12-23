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Денис Глушаков: Кубок конфедераций - проверка сил сборной России

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков, который принял участие в презентации тематического состава метрополитена, посвященного Кубку конфедераций-2017, прокомментировал событие.

"В следующем году нас ждет Кубок конфедераций. Очень приятно наблюдать за тем как страна готовится к этому турниру. Сегодня запущен новый поезд в таких необычных цветах. Думаю, что болельщикам и обычным людям будет приятно стать его пассажирами и даже сфотографироваться с ним.

От лица команды и от себя лично могу сказать, что сделаем все возможное и серьезно готовимся. Кубок конфедераций - проверка наших сил. Сборной России предстоит сыграть с чемпионами Европы, может быть и с чемпионами мира. Сделаем все от нас зависящее. Чем дальше пройти - тем лучше. И, кончено, хотелось бы пригласить болельщиков. Их нам будет необходима", - цитирует Глушакова "СЭ".
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 12:03
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№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:20) #
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Денис...все футболисты сейчас готовятся на пляжах в разных странах,один ты в Миллерово ,за всех не говори.Тебя уважаю.Молодец ,что не забываешь свою Родину Детства,Дяде Валере привет.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:18) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zenitcheg
Кубок конфедераций - проверка наших сил.


Как это не прискорбно признать, но после Хиддинка сборная России демонстрирует только бессилие.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Глушак
Кубок конфедераций - проверка сил сборной России

а що, у сборной России есть сила?:)


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
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