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Денис Глушаков: Кубок конфедераций - проверка сил сборной России
Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков, который принял участие в презентации тематического состава метрополитена, посвященного Кубку конфедераций-2017, прокомментировал событие.
"В следующем году нас ждет Кубок конфедераций. Очень приятно наблюдать за тем как страна готовится к этому турниру. Сегодня запущен новый поезд в таких необычных цветах. Думаю, что болельщикам и обычным людям будет приятно стать его пассажирами и даже сфотографироваться с ним.
От лица команды и от себя лично могу сказать, что сделаем все возможное и серьезно готовимся. Кубок конфедераций - проверка наших сил. Сборной России предстоит сыграть с чемпионами Европы, может быть и с чемпионами мира. Сделаем все от нас зависящее. Чем дальше пройти - тем лучше. И, кончено, хотелось бы пригласить болельщиков. Их нам будет необходима", - цитирует Глушакова "СЭ".
"В следующем году нас ждет Кубок конфедераций. Очень приятно наблюдать за тем как страна готовится к этому турниру. Сегодня запущен новый поезд в таких необычных цветах. Думаю, что болельщикам и обычным людям будет приятно стать его пассажирами и даже сфотографироваться с ним.
От лица команды и от себя лично могу сказать, что сделаем все возможное и серьезно готовимся. Кубок конфедераций - проверка наших сил. Сборной России предстоит сыграть с чемпионами Европы, может быть и с чемпионами мира. Сделаем все от нас зависящее. Чем дальше пройти - тем лучше. И, кончено, хотелось бы пригласить болельщиков. Их нам будет необходима", - цитирует Глушакова "СЭ".
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