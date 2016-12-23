"Вольфсбург" отказался от идеи увольнять главного тренера

Руководство "Вольфсбурга" передумало увольнять главного тренера Валерьена Исмаэля, информирует Bild.



Новый менеджер клуба Олаф Реббе сообщил, что специалист останется работать до конца сезона. Ранее "Вольфсбург" предлагал возглавить команду наставнику "Хаддерсфилда" Дэвиду Вагнеру, но тот отказался.