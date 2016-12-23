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Валерий Газзаев: именно Аленичев создал этот "Спартак"
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о вкладе в успех лидерства "Спартака" со стороны прежнего наставника Дмитрия Аленичева.
"В том, что красно-белые идут на первом месте, безусловно, велика заслуга нового тренера. Пускай спартаковцы не показывают зрелищной игры, зато у них есть высокая мотивация и нацеленность на результат. В работе Карреры видна итальянская школа – игроки поставлены в жесткие тактические схемы и стали увереннее действовать в обороне.
Но нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату. А для Карреры теперь будет очень важно качественно провести зимние сборы – первые в карьере. Получится ли? От этого зависит чемпионство "Спартака", - цитирует Газзаева "СЭ".
"В том, что красно-белые идут на первом месте, безусловно, велика заслуга нового тренера. Пускай спартаковцы не показывают зрелищной игры, зато у них есть высокая мотивация и нацеленность на результат. В работе Карреры видна итальянская школа – игроки поставлены в жесткие тактические схемы и стали увереннее действовать в обороне.
Но нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату. А для Карреры теперь будет очень важно качественно провести зимние сборы – первые в карьере. Получится ли? От этого зависит чемпионство "Спартака", - цитирует Газзаева "СЭ".
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