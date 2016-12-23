Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Газзаев: именно Аленичев создал этот "Спартак"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о вкладе в успех лидерства "Спартака" со стороны прежнего наставника Дмитрия Аленичева.

"В том, что красно-белые идут на первом месте, безусловно, велика заслуга нового тренера. Пускай спартаковцы не показывают зрелищной игры, зато у них есть высокая мотивация и нацеленность на результат. В работе Карреры видна итальянская школа – игроки поставлены в жесткие тактические схемы и стали увереннее действовать в обороне.

Но нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату. А для Карреры теперь будет очень важно качественно провести зимние сборы – первые в карьере. Получится ли? От этого зависит чемпионство "Спартака", - цитирует Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев Аленичев Спартак
Сегодня, 12:16
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 12:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
Самое время сейчас сказать,что нынешний ЦСКА это багаж Газзаева!Самому-то не смешно???


Это он Диму подкалывает. Сам свои конспекты от Слуцкого не уберег, а теперь намекает на то, что Диман тоже без сейфа работал. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Шо??Опять??Наверное ещё пройдет лет десять,прежде чем Спартак станет не Аленичева.При чём здесь Алень,его сто лет нет в Спартаке,а вспоминают его вот такие недалёкие люди,которые отошли от тренерских дел.Самое время сейчас сказать,что нынешний ЦСКА это багаж Газзаева!Самому-то не смешно???
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (3)

Сказать можно тёплые слова О ДИМЕ и о ВАЛЕРЕ...НО. Спартак сейчас играет по другому .И это заслуга именно Кареры.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 12:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
как в анекдоте:
- А ты не пробовала Упса,
- Пробовала у пса не помогло...


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Зачем спросили? satisfied


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:24) #
  • -1
  •  (3)

да сколько можно вспоминать Аленя


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.