Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" сыграет свой первый матч в премьер-лиге на новой арене 23 апреля

"Зенит" проведет первый матч чемпионата России на новом стадионе в апреле 2017 года против екатеринбургского "Урала". Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС графике тестовых мероприятий на стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций 2017 года.

Планируется, что матч "Зенит" - "Урал" пройдет 23 апреля в рамках 24-го тура первенства. Что касается других матчей чемпионата РФПЛ сезона-2016/17, то также на новой арене "Зенит" сыграет с грозненским "Тереком" (ориентировочно 7 мая) и "Краснодаром" (17 мая).

Также сообщается, что "Сочи" проведет первый матч на стадионе "Фишт" с волгоградским "Ротором" в 24-м туре чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Юг". Планируется, что игра состоится 23 апреля. Также ФК "Сочи" сыграет на данной арене 7 мая с ростовским СКА.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:35
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Gotikaoleg Шебекино (Сегодня, 12:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо что не 1 апреля


--------------------
СПАРТАК НАВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ
Регистрация: 31.10.2011
№4 Написал: следующий (Сегодня, 12:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: tar-tas
Конечно - Урал. Кто же ещё.

Ну а какая еще команда, точно не станет портить Зениту праздник.
Регистрация: 14.12.2012
№3 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 12:48) #
  • 0
  •  (0)
online

На мой ДР.... heart_eyes
Регистрация: 17.06.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:47) #
  • +1
  •  (1)

Стадион ещё не приняло ФИФА,а уже день назначили.....всё по Питерски...


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (5)

Конечно - Урал. Кто же ещё.


--------------------
Зенитом звали маленькую облезлую собачонку с мохнатою мордой, злую и избалованную, с медалькой на ошейнике.
Регистрация: 15.07.2008
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.