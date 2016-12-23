Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:55
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
02:53
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Вчера 23:52
Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции
Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции
Вчера 23:26
"Вест Бромвич" хочет купить Моргана Шнедерлена
"Вест Бромвич" хочет купить Моргана Шнедерлена
Вчера 22:46
Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы (3)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы (3)
Вчера 22:20
Джеймс Маккарти выбыл на три недели
Джеймс Маккарти выбыл на три недели
"Зенит" сыграет свой первый матч в премьер-лиге на новой арене 23 апреля
"Зенит" проведет первый матч чемпионата России на новом стадионе в апреле 2017 года против екатеринбургского "Урала". Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС графике тестовых мероприятий на стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций 2017 года.
Планируется, что матч "Зенит" - "Урал" пройдет 23 апреля в рамках 24-го тура первенства. Что касается других матчей чемпионата РФПЛ сезона-2016/17, то также на новой арене "Зенит" сыграет с грозненским "Тереком" (ориентировочно 7 мая) и "Краснодаром" (17 мая).
Также сообщается, что "Сочи" проведет первый матч на стадионе "Фишт" с волгоградским "Ротором" в 24-м туре чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Юг". Планируется, что игра состоится 23 апреля. Также ФК "Сочи" сыграет на данной арене 7 мая с ростовским СКА.
Планируется, что матч "Зенит" - "Урал" пройдет 23 апреля в рамках 24-го тура первенства. Что касается других матчей чемпионата РФПЛ сезона-2016/17, то также на новой арене "Зенит" сыграет с грозненским "Тереком" (ориентировочно 7 мая) и "Краснодаром" (17 мая).
Также сообщается, что "Сочи" проведет первый матч на стадионе "Фишт" с волгоградским "Ротором" в 24-м туре чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Юг". Планируется, что игра состоится 23 апреля. Также ФК "Сочи" сыграет на данной арене 7 мая с ростовским СКА.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.