Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:55
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
02:53
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Вчера 23:52
Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции
Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции
Вчера 23:26
"Вест Бромвич" хочет купить Моргана Шнедерлена
"Вест Бромвич" хочет купить Моргана Шнедерлена
На стадионе "Лужники" будет установлено более тысячи видеокамер
Монтаж системы видеонаблюдения, включающей более одной тысячи камер, на большой спортивной арене "Лужники" начнется в 2017 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Всего на стадионе установят более тысячи видеокамер различного типа: как классических, так и специальных мультифокальных, предназначенных для покрытия больших пространств", - цитирует Хуснуллина сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
"Всего на стадионе установят более тысячи видеокамер различного типа: как классических, так и специальных мультифокальных, предназначенных для покрытия больших пространств", - цитирует Хуснуллина сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.