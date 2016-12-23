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На стадионе "Лужники" будет установлено более тысячи видеокамер

Монтаж системы видеонаблюдения, включающей более одной тысячи камер, на большой спортивной арене "Лужники" начнется в 2017 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Всего на стадионе установят более тысячи видеокамер различного типа: как классических, так и специальных мультифокальных, предназначенных для покрытия больших пространств", - цитирует Хуснуллина сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Теги: Лужники
Сегодня, 12:58
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
будут вычислять кто и как из болельщиков зенита фаера из жопы достают?


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Стадиум-видео будут снимать.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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