На стадионе "Лужники" будет установлено более тысячи видеокамер

Монтаж системы видеонаблюдения, включающей более одной тысячи камер, на большой спортивной арене "Лужники" начнется в 2017 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



"Всего на стадионе установят более тысячи видеокамер различного типа: как классических, так и специальных мультифокальных, предназначенных для покрытия больших пространств", - цитирует Хуснуллина сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.