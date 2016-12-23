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Сергей Ташуев: Врба - главный тренер "Анжи", о переговорах не может быть и речи

Бывший главный тренер "Анжи" Сергей Ташуев ответил на вопрос о его возможном возвращении в махачкалинский клуб.

"Всегда общаюсь с представителями "Анжи", ведь у меня в клубе осталось много друзей. Всегда были хорошие отношения и с руководством, и с болельщиками.

Но это просто общение, не более того. Павел Врба - главный тренер "Анжи", так что о переговорах не может быть и речи", - цитирует Ташуева "Спорт день за днем".
Теги: Анжи Ташуев
Сегодня, 13:09
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:32) #
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Конечно,нужно молчать,а в друг ещё кого то пригласят,ВРБА сделал команду с нуля.... а его просят на выход...АНЖИ -вы идиоты,Отказываться от такого тренера.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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