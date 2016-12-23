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Сергей Ташуев: Врба - главный тренер "Анжи", о переговорах не может быть и речи
Бывший главный тренер "Анжи" Сергей Ташуев ответил на вопрос о его возможном возвращении в махачкалинский клуб.
"Всегда общаюсь с представителями "Анжи", ведь у меня в клубе осталось много друзей. Всегда были хорошие отношения и с руководством, и с болельщиками.
Но это просто общение, не более того. Павел Врба - главный тренер "Анжи", так что о переговорах не может быть и речи", - цитирует Ташуева "Спорт день за днем".
"Всегда общаюсь с представителями "Анжи", ведь у меня в клубе осталось много друзей. Всегда были хорошие отношения и с руководством, и с болельщиками.
Но это просто общение, не более того. Павел Врба - главный тренер "Анжи", так что о переговорах не может быть и речи", - цитирует Ташуева "Спорт день за днем".
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