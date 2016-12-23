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Агент: Витсель рассчитывает отработать контракт с "Зенитом" до конца
Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель не намерен покидать петербургский клуб до завершения контракта летом 2017 года, заявил представитель футболиста "сине-бело-голубых" Ален Гобле.
"Ювентус" в свою очередь готов подписать игрока уже в зимнее трансферное окно, заплатив "Зениту" компенсацию в размере до 10 миллионов евро.
"Из газет вижу, что к Акселю проявляют интерес многие клубы. Как у нас говорят, без огня дыма не бывает. Сам Аксель намерен остаться в "Зените" до конца сезона, в конечном счете он может покинуть клуб после сезона.
Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за "Зенит". Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из "Зенита"
Жена Витселя только что дала интервью для женского журнала. Журналисты спрашивали ее о том, какой она видит жизнь в России и в Санкт-Петербурге в частности. Она сказала, что Петербург очень красивый город, жить в котором большое удовольствие", - цитирует Гобле "Р-Спорт".
"Ювентус" в свою очередь готов подписать игрока уже в зимнее трансферное окно, заплатив "Зениту" компенсацию в размере до 10 миллионов евро.
"Из газет вижу, что к Акселю проявляют интерес многие клубы. Как у нас говорят, без огня дыма не бывает. Сам Аксель намерен остаться в "Зените" до конца сезона, в конечном счете он может покинуть клуб после сезона.
Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за "Зенит". Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из "Зенита"
Жена Витселя только что дала интервью для женского журнала. Журналисты спрашивали ее о том, какой она видит жизнь в России и в Санкт-Петербурге в частности. Она сказала, что Петербург очень красивый город, жить в котором большое удовольствие", - цитирует Гобле "Р-Спорт".
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