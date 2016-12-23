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Агент: Витсель рассчитывает отработать контракт с "Зенитом" до конца

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель не намерен покидать петербургский клуб до завершения контракта летом 2017 года, заявил представитель футболиста "сине-бело-голубых" Ален Гобле.

"Ювентус" в свою очередь готов подписать игрока уже в зимнее трансферное окно, заплатив "Зениту" компенсацию в размере до 10 миллионов евро.

"Из газет вижу, что к Акселю проявляют интерес многие клубы. Как у нас говорят, без огня дыма не бывает. Сам Аксель намерен остаться в "Зените" до конца сезона, в конечном счете он может покинуть клуб после сезона.

Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за "Зенит". Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из "Зенита"

Жена Витселя только что дала интервью для женского журнала. Журналисты спрашивали ее о том, какой она видит жизнь в России и в Санкт-Петербурге в частности. Она сказала, что Петербург очень красивый город, жить в котором большое удовольствие", - цитирует Гобле "Р-Спорт".
Теги: Витсель Зенит
Сегодня, 13:39
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№6 Написал: rooiwit (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Точка поставлена. Всем "переживающим" за Витселя и его семью, агент четко проинформировал: игрок дорабатывает контракт до конца и переходит в Ювентус, ФК Зенит получает компенсацию за переход игрока. Что тут еще размазывать?

Интересно какую компенсацию получит Зенит когда летом он станет свободным агентом,ну мб пришлют вам открытку из Турина
Регистрация: 22.12.2016
№5 Написал: Chvir Москва (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ну да, ну да....
Агенты - самые честные и искренние представители человечества..
Регистрация: 16.07.2010
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Точка поставлена. Всем "переживающим" за Витселя и его семью, агент четко проинформировал: игрок дорабатывает контракт до конца и переходит в Ювентус, ФК Зенит получает компенсацию за переход игрока. Что тут еще размазывать?
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
кудрявый, ты молодец! так держать bowtie


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
потом митрофанов будет расписывать. насколько оказался удачным трансфер, что хоть игрок купленный за 40 лямов в кредит и ушел бесплаьно. но столькоооо пользы принёёс...))
это как рекордная продажа халка за 60 лямов, правда купленной за те же деньги))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: мамон (Сегодня, 13:47) #
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  •  (7)

Санта Барбара по гомосяцки
Регистрация: 11.07.2016
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