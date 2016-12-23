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Представитель Эммануэля Эменике 25 декабря прилетит на переговоры со "Спартаком"
Эрден Коньяр, агент нападающего "Фенербахче" Эммануэля Эменике 25 декабря прилетит в Москву для переговоров со "Спартаком", информирует "Спортфакт".
"Фенербахче" готов отдать Эменике в аренду "Спартаку" бесплатно, при условии, что красно-белые возьмут на себя все расходы по контракту африканца. По информации источника, окончательное решение будет принято в январе.
"Фенербахче" готов отдать Эменике в аренду "Спартаку" бесплатно, при условии, что красно-белые возьмут на себя все расходы по контракту африканца. По информации источника, окончательное решение будет принято в январе.
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