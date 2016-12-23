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Представитель Эммануэля Эменике 25 декабря прилетит на переговоры со "Спартаком"

Эрден Коньяр, агент нападающего "Фенербахче" Эммануэля Эменике 25 декабря прилетит в Москву для переговоров со "Спартаком", информирует "Спортфакт".

"Фенербахче" готов отдать Эменике в аренду "Спартаку" бесплатно, при условии, что красно-белые возьмут на себя все расходы по контракту африканца. По информации источника, окончательное решение будет принято в январе.
Теги: Эменике Спартак
Сегодня, 13:42
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№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:07) #
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online

Ожившие мертвецы-2???
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
отличная новость,это лучше чем за деньги брать адриано и платить ему больше всех в клубе.А на замену Зе луишу Эменике в самый раз подойдет,да и в паре они могут играть.Эменике таран,скорость и удар.Зе луишь игра головой,пас,техника.Как Маркао с Робсоном когда то)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фактически, его тупо выгнали из Фенера.
Ну,а накуй он нужен нам- то ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:00) #
  • -1
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Болеет за:
«Сибирь»
Мечтал о Турции? Вот и хавай. Умерла, так умерла. А то устроили ромашку.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Берите хоть за бесплатно.Подозрительно.
Регистрация: 7.04.2014
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
не, не, от так мечтал и бредил о возвращению в турцию и фанеру.. пускай там и остается!


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:56) #
  • +1
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Эменике был в Спартаке фавори...но сколько прошло лет...тогда он был нужен Спартаку ,сейчас не уверен...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Vados (Сегодня, 13:53) #
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Ну все, если перейдет, то чемпионами станут laughing
Регистрация: 1.12.2016
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
кого из бывших к нам ещё засватают? мы титова ещё не подписываем с калиной?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:49) #
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Сказки дедушки Перри.


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Зенитом звали маленькую облезлую собачонку с мохнатою мордой, злую и избалованную, с медалькой на ошейнике.
Регистрация: 15.07.2008
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