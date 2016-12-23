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Александр Бубнов: "Спартаку" нужен нападающий, похожий на Сердара Азмуна

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение по поводу возможного усиления атаки для "Спартака".

— «Спартак» сейчас в активном пропуске нападающего. Какой форвард необходим команде Массимо Каррере, чтобы гарантированно усилить ее в зимнее трансферное окно?

— Ответ простой — любой забивной нападающий. Как травмировался Зе Луиш, у «Спартака» сразу возникли проблемы в линии атаки. Да, иногда подменять его удавалось и Мельгарехо, и Попову, но все равно это не полноценная замена. Конечно, нужен такой нападающий, который был бы универсалом — мог бы сыграть по всему фронту атаки или ярко выраженного столба. При этом ключевым качеством должна быть реализация моментов.

— Если говорить проще, то новичок «Спартака» должен быть похожим на…

— Сердара Азмуна из «Ростова». Человек бежит, обыгрывает, бьет с обеих ног и хорошо играет головой. Понятно, получить его практически невозможно, но по типажу хотелось бы видеть похожего игрока. Он сможет и сам завершать атаки, и сыграть в подогрыше в роли ассистента.

— Но в прессе пока фигурируют фамилии Манджукича и Луиса Адриану. Они немного другого плана.

— Все правильно, это игроки — прямые конкуренты Зе Луишу. Они как раз на него очень похожи. Возможно, хотят найти именно ему замену. Теоретически любой из них мог бы сыграть в Зе Луишем в паре, но когда в атаке два одноплановых форварда, это уменьшает атакующий потенциал команды.

— Не опасно в принципе брать нового нападающего команде, идущей на первом месте? Вдруг не впишется в игру?

— Нападающий меньше игроков обороны и полузащиты зависит от команды. Сыгранность важна, но не настолько. Куда важней проявлять свои индивидуальные качества при завершении атаки.

— Не видите ли риска в приглашении высокооплачиваемого форварда? Не восстанут ли против него, как в «Зените» против Халка?

— Этот вопрос должно решать руководство, избежав всякие риски подобного рода. Но я не думаю, что в «Спартаке» такое сейчас возможно. Команда впервые за долгое время имеет шанс на чемпионство и заниматься разборками было бы глупо.

— В Дениса Давыдова совсем не верите?

— На данный момент я не вижу у него качеств, благодаря которым он может конкурировать на равных с Зе Луишем. У него были шансы, которые он не использовал.

Sportbox
Теги: Спартак Бубнов
Сегодня, 13:54
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5
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№5 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Странная у Бубнова логика - говорит,что нужен забивной нападающий,а в пример приводит Азмуна,который к забивным не относится. confused
Регистрация: 1.12.2014
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
нужен нападающий типо Велика!(в лучшие его годы) smirk


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что значит похожий? Брата Азмуна чтоли впаривают? :))
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Игорь Казьмин
а нужен сам Азмун.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:59) #
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Александр, как всегда прав..только Спартаку нужен ,не похожий форвард на Азмуна...а нужен сам Азмун.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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