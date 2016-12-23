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Фанаты "Зенита" не признали свою вину в избиении воспитанников школы "Динамо"
Большинство из семи фанатов "Зенита", обвиняемых в нападении на воспитанников детско-юношеской спортивной школы "Динамо" в сентябре 2015 года, в суде отказались признать свою вину, сообщили в аппарате Петроградского районного суда.
"Пять человек отказались признать свою вину. Двое признали вину частично - в нанесении ударов, но без мотивов ненависти к социальной группе или предварительного сговора", - сказал собеседник ТАСС.
Фактически сегодня состоялось первое слушание по уголовному делу, которое было передано в суд в сентябре. Назначенное на ноябрь заседание было отложено. Следующее заседание состоится 13 января 2017 года.
Нападение на несовершеннолетних футболистов произошло 15 сентября 2015 года на пересечении Ждановской набережной и Малого проспекта Петроградской стороны рядом со стадионом "Петровский" после матча первенства ПФЛ России между "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Карелия" (Петрозаводск).
По версии следствия, болельщики ФК "Зенит", дождавшись окончания футбольного матча, избили потерпевших. По данным пресс-службы петербургского ФК "Динамо", нападению подверглись игроки 1999, 2000 и 2002 годов рождения. Согласно материалам суда, обвиняемым инкриминируют статью 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы, группой лиц по предварительному сговору". Первоначально полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
"Пять человек отказались признать свою вину. Двое признали вину частично - в нанесении ударов, но без мотивов ненависти к социальной группе или предварительного сговора", - сказал собеседник ТАСС.
Фактически сегодня состоялось первое слушание по уголовному делу, которое было передано в суд в сентябре. Назначенное на ноябрь заседание было отложено. Следующее заседание состоится 13 января 2017 года.
Нападение на несовершеннолетних футболистов произошло 15 сентября 2015 года на пересечении Ждановской набережной и Малого проспекта Петроградской стороны рядом со стадионом "Петровский" после матча первенства ПФЛ России между "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Карелия" (Петрозаводск).
По версии следствия, болельщики ФК "Зенит", дождавшись окончания футбольного матча, избили потерпевших. По данным пресс-службы петербургского ФК "Динамо", нападению подверглись игроки 1999, 2000 и 2002 годов рождения. Согласно материалам суда, обвиняемым инкриминируют статью 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы, группой лиц по предварительному сговору". Первоначально полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
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