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Фанаты "Зенита" не признали свою вину в избиении воспитанников школы "Динамо"

Большинство из семи фанатов "Зенита", обвиняемых в нападении на воспитанников детско-юношеской спортивной школы "Динамо" в сентябре 2015 года, в суде отказались признать свою вину, сообщили в аппарате Петроградского районного суда.

"Пять человек отказались признать свою вину. Двое признали вину частично - в нанесении ударов, но без мотивов ненависти к социальной группе или предварительного сговора", - сказал собеседник ТАСС.

Фактически сегодня состоялось первое слушание по уголовному делу, которое было передано в суд в сентябре. Назначенное на ноябрь заседание было отложено. Следующее заседание состоится 13 января 2017 года.

Нападение на несовершеннолетних футболистов произошло 15 сентября 2015 года на пересечении Ждановской набережной и Малого проспекта Петроградской стороны рядом со стадионом "Петровский" после матча первенства ПФЛ России между "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Карелия" (Петрозаводск).

По версии следствия, болельщики ФК "Зенит", дождавшись окончания футбольного матча, избили потерпевших. По данным пресс-службы петербургского ФК "Динамо", нападению подверглись игроки 1999, 2000 и 2002 годов рождения. Согласно материалам суда, обвиняемым инкриминируют статью 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы, группой лиц по предварительному сговору". Первоначально полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
Теги: Зенит Динамо
Сегодня, 13:56
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
совсем эти правнуки революционеров из ума выжили!


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
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