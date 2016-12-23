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"Боруссия" договорилась с "Байером" о переходе защитника Омера Топрака
Дортмундская "Боруссия" согласовала с "Байером" трансфер 27-летнего защитника Омера Топрака. Переход футболиста в дортмундский клуб состоится следующим летом, утверждает Bild.
Ожидается, что Топрак подпишет с "Боруссией" контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера, по данным источника, составит около €12 млн.
Действующее соглашение защитника с "Байером" рассчитано до 2018 года.
Газета.ru
Ожидается, что Топрак подпишет с "Боруссией" контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера, по данным источника, составит около €12 млн.
Действующее соглашение защитника с "Байером" рассчитано до 2018 года.
Газета.ru
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