"Боруссия" договорилась с "Байером" о переходе защитника Омера Топрака

Дортмундская "Боруссия" согласовала с "Байером" трансфер 27-летнего защитника Омера Топрака. Переход футболиста в дортмундский клуб состоится следующим летом, утверждает Bild.Ожидается, что Топрак подпишет с "Боруссией" контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера, по данным источника, составит около €12 млн.Действующее соглашение защитника с "Байером" рассчитано до 2018 года.