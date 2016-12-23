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"Спартак" интересуется 19-летним хавбеком аргентинского "Эстудиантеса"

"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику аргентинского "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибару, информирует footballscouting.it.

На 19-летнего аргентинца также претендуют "Болонья" и "Бенфика". Контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до лета 2019 года.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:17
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(0)
№8 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 14:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
чего балаболить..откуда инфа? и давай видос..народ жаждет посмотреть что за перец..

по видео они все супер, но техника у него в порядке
Регистрация: 11.01.2009
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Кстати, он посильнее Джано будет.

чего балаболить..откуда инфа? и давай видос..народ жаждет посмотреть что за перец..


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Кстати, он посильнее Джано будет.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: safonas (Сегодня, 14:37) #
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Цитата: Sura73
Спартак интересуется...Я за две недели насчитал целую команду интересуемых...

Аленичев собирает еще одну команду, чтобы багаж не пропадал


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:35) #
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Слово интересуется...не говорит не о чём ..господа журналисты которые около футбола... не вбрасывайте чушь...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:34) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sura73
Я за две недели насчитал целую команду интересуемых...

Наверное редко в тырнет смотришь. :) Их гораздо больше.
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sura73
Спартак интересуется...Я за две недели насчитал целую команду интересуемых...

это еще цветочки.. laughing ща окно откроется ..и полетят утки прибаутки bowtie


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Sura73 Ульяновск (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак интересуется...Я за две недели насчитал целую команду интересуемых...
Регистрация: 29.10.2013
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