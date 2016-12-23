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Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
"Спартак" интересуется 19-летним хавбеком аргентинского "Эстудиантеса"
"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику аргентинского "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибару, информирует footballscouting.it.
На 19-летнего аргентинца также претендуют "Болонья" и "Бенфика". Контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до лета 2019 года.
На 19-летнего аргентинца также претендуют "Болонья" и "Бенфика". Контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до лета 2019 года.
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