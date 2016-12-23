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Нападающий "Шахтера" Эдуардо да Силва покинул клуб

Нападающий Эдуардо да Силва покинул донецкий "Шахтер", информирует официальный сайт клуба.

Хорватский форвард провел всего за "горняков" 173 матча, в которых забил 57 мячей. Контракт 33-летнего экс-форварда сборной Хорватии и "Арсенала" действовал до 2017 года.
Теги: Шахтер Эдуардо
Сегодня, 14:26
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№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:44) #
  • +1
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Из славного государства- Украина-, побегут все профессиональные футболисты -которые востребованы-Футбол на Украине ...мало ...мало умирает..это не Я говорю,а говорит известный тренер из ...Румынии...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Vados (Сегодня, 14:30) #
  • 0
  •  (2)

Федун лови быстрее, пока халявный smile
Регистрация: 1.12.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:29) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
судя по возрасту в зенит?


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
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