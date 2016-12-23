Нападающий "Шахтера" Эдуардо да Силва покинул клуб

Нападающий Эдуардо да Силва покинул донецкий "Шахтер", информирует официальный сайт клуба.



Хорватский форвард провел всего за "горняков" 173 матча, в которых забил 57 мячей. Контракт 33-летнего экс-форварда сборной Хорватии и "Арсенала" действовал до 2017 года.