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Стипе Плетикоса: лучшие годы моей карьеры прошли именно в "Спартаке"

Бывший голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса рассказал о своем отношении к московскому клубу, за который он выступал с 2007 по 2011 год.

"После "Шахтера" я перешел в еще более крупный клуб - "Спартак". Мне хорошо там платили, с самого первого дня я чувствовал к себе хорошее отношение со стороны клуба. Думаю, лучшие годы моей карьеры прошли именно в "Спартаке".

"Спартак" для бывших стран СССР – это то же самое, что и мадридский "Реал" Западной Европы. После "Хайдука" "Спартак" - мой самый любимый клуб, в котором я играл и где провел прекрасные моменты своей жизни", - сказал Плетикоса.

Sports.ru
Теги: Плетикоса Спартак
Сегодня, 14:45
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Стипе, хороший ты человек!спасибо за все сказанное тобой!
твое имя вписано уже в историю великого клуба!
эх cry ..гребанный лимит и Валера..


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Стипе, за добрые слова! Красно-белые тебя всегда будут помнить.
Регистрация: 23.11.2009
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