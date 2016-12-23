Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:55
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
02:53
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Стипе Плетикоса: лучшие годы моей карьеры прошли именно в "Спартаке"
Бывший голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса рассказал о своем отношении к московскому клубу, за который он выступал с 2007 по 2011 год.
"После "Шахтера" я перешел в еще более крупный клуб - "Спартак". Мне хорошо там платили, с самого первого дня я чувствовал к себе хорошее отношение со стороны клуба. Думаю, лучшие годы моей карьеры прошли именно в "Спартаке".
"Спартак" для бывших стран СССР – это то же самое, что и мадридский "Реал" Западной Европы. После "Хайдука" "Спартак" - мой самый любимый клуб, в котором я играл и где провел прекрасные моменты своей жизни", - сказал Плетикоса.
Sports.ru
"После "Шахтера" я перешел в еще более крупный клуб - "Спартак". Мне хорошо там платили, с самого первого дня я чувствовал к себе хорошее отношение со стороны клуба. Думаю, лучшие годы моей карьеры прошли именно в "Спартаке".
"Спартак" для бывших стран СССР – это то же самое, что и мадридский "Реал" Западной Европы. После "Хайдука" "Спартак" - мой самый любимый клуб, в котором я играл и где провел прекрасные моменты своей жизни", - сказал Плетикоса.
Sports.ru
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.