Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Томь" расторгла контракт с Огненом Враньешем

Защитник "Томи" Огнен Враньеш покинул клуб, информирует "СЭ".

Сообщается, что стороны приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне Враньеш провел семь матчей, забив один гол.
Теги: Томь
Сегодня, 14:47
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:59) #
  • 0
  •  (0)

Журналист.... это сообщение выдал... наверное перепутал... не Томь-футбольная команда..расторгла..А ФУТБОЛИСТ НЕ ХОЧЕТ ИГРАТЬ В ЭТОЙ СЛАВНОЙ КОМАНДЕ .ПРИВЕТ ПЕТРАКОВУ.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.