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СМИ: Юлиан Дракслер сегодня станет игроком "ПСЖ"

Полузащитник "Вольфсбурга" Юлиан Дракслер в ближайшее время станет игроком "ПСЖ", информирует Sky Sports.

Сообщается, что о сделке будет уже объявлено уже сегодня. Сумма компенсации за игрока сборной Германии составит от 45 до 50 миллионов евро. Ожидается, что контракт с Дракслером будет подписан до 2021 года.
Теги: Дракслер ПСЖ
Сегодня, 14:50
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