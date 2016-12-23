СМИ: Юлиан Дракслер сегодня станет игроком "ПСЖ"

Полузащитник "Вольфсбурга" Юлиан Дракслер в ближайшее время станет игроком "ПСЖ", информирует Sky Sports.



Сообщается, что о сделке будет уже объявлено уже сегодня. Сумма компенсации за игрока сборной Германии составит от 45 до 50 миллионов евро. Ожидается, что контракт с Дракслером будет подписан до 2021 года.