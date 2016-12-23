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Женская сборная России опустилась с 22-го на 23-е место в рейтинге ФИФА
Женская сборная России опустилась с 22-го на 23-е место в обновленном рейтинге ФИФА, который был опубликован на официальном сайте организации.
Лидируют по-прежнему американки, а олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро немки – вторые.
Женский рейтинг ФИФА:
1 (1). США - 2140 очков,
2 (2). Германия — 2109,
3 (3). Франция — 2041,
4 (4). Канада — 2031,
5 (5). Англия — 2030,
6 (7). Австралия — 1984,
7 (8). Япония — 1982,
8 (6). Швеция — 1977,
9 (10). Бразилия — 1961,
10 (9). КНДР – 1952…
23 (22). Россия — 1750.
Лидируют по-прежнему американки, а олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро немки – вторые.
Женский рейтинг ФИФА:
1 (1). США - 2140 очков,
2 (2). Германия — 2109,
3 (3). Франция — 2041,
4 (4). Канада — 2031,
5 (5). Англия — 2030,
6 (7). Австралия — 1984,
7 (8). Япония — 1982,
8 (6). Швеция — 1977,
9 (10). Бразилия — 1961,
10 (9). КНДР – 1952…
23 (22). Россия — 1750.
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