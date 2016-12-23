Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сердар Азмун: поздравляю весь народ России с наступающим 2017 годом

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун обратился к болельщикам с поздравлениями в преддверии Нового года.

"2016 год был для меня хорошим годом. Как в личном плане, так и спортивном. Надеюсь, что 2017 будет ещё лучше.

Поздравляю весь народ России с наступающим 2017 годом. Желаю вам счастья и здоровья", - приводит слова Азмуна пресс-служба "Ростова".
Теги: Азмун Ростов
Сегодня, 15:10
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
спасибо! а тебе желаем попасть в клуб с приставкой ТОП!


--------------------
Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 15:21) #
  • +2
  •  (4)

Спасибо,Сердар,будь здоров.
Регистрация: 14.11.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:15) #
  • +2
  •  (4)

Очень приятно ,что Парень поздравил ВСЕХ НАС...Желаю ему обойтись без травм..ОН КЛАССНЫЙ ФУТБОЛИСТ.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.