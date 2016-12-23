Сердар Азмун: поздравляю весь народ России с наступающим 2017 годом

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун обратился к болельщикам с поздравлениями в преддверии Нового года.



"2016 год был для меня хорошим годом. Как в личном плане, так и спортивном. Надеюсь, что 2017 будет ещё лучше.



Поздравляю весь народ России с наступающим 2017 годом. Желаю вам счастья и здоровья", - приводит слова Азмуна пресс-служба "Ростова".