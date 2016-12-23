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"Барселона" сыграет с "Атлетиком", а "Реал" - с "Севильей" в 1/8 Кубка Испании

Стали известны пары соперников в 1/8 финала Кубка Испании:

«Барселона» - «Атлетик»

«Реал» - «Севилья»

«Лас-Пальмас» — «Атлетико»,

«Алькоркон» — «Кордова»,

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»,

«Депортиво» — «Алавес»,

«Валенсия» — «Сельта»,

«Осасуна» — «Эйбар».
Сегодня, 15:18
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