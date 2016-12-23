Представитель Леонида Кучука: я слышал, что в "Анжи" переходит Анчелотти

Александр Толстиков, президент "Лейрии" и руководитель компании, представляющей интересы тренера Леонида Кучука, опроверг слухи о том, что специалист возглавит "Анжи".– По-моему, туда переходит Кононов. А может, Ташуев. А теперь уже и Кучук! Это просто ерунда! Я слышал, что туда переходит Анчелотти. Нет, серьезно. Он устал, хочет в Дагестан. Он встретился с Самюэлем Это‘О. Тот ему сказал, что в "Анжи" круто, и сейчас Анчелотти рассматривает этот вариант.