"Тоттенхэм" продлил контракт с вратарем Мишелом Вормом

"Тоттенхэм" продлил контракт с вратарем Мишелом Вормом, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение с голландцев рассчитано до 2018 года.



"Очень рад продлению контракта. Я здесь счастлив, как и моя семья. Чувствую уважение со стороны тренеров и партнеров. Мы способны выступать лучше", - считает Ворм.