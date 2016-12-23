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"Тоттенхэм" продлил контракт с вратарем Мишелом Вормом

"Тоттенхэм" продлил контракт с вратарем Мишелом Вормом, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение с голландцев рассчитано до 2018 года.

"Очень рад продлению контракта. Я здесь счастлив, как и моя семья. Чувствую уважение со стороны тренеров и партнеров. Мы способны выступать лучше", - считает Ворм.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 15:51
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