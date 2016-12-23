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Евгений Ловчев: без сомнения, Бердыев – номер один, но он не для сборной
Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказался о том, кого он считает лучшим тренером премьер-лиги уходящего года.
"Без сомнения, Бердыев – номер один. И не важно, какую должность он занимает в клубе, – для меня он тренер. Когда-то я говорил, несмотря на золотые медали "Рубина" и победу над "Барселоной", – команда Бердыева играет скучно.
Теперь я так не скажу. В "Ростове" Курбан сделал то, что умеет лучше всех: отбалансировал оборону с атакой. В "Рубине" это получалось наплывами и зависело от прихода группы сильных игроков: Ребров, Милошевич, Семак, Домингес, Бухаров, Гекдениз. Но в паузах было скучновато.
А вот в "Ростове" Бердыев сразу строил все с учетом атаки. Азмуна и Полоза брал под задумку, а не просто так. Ему были нужны не столько хорошие, сколько быстрые форварды. И паззл из не самых сильных, надо признать, игроков сложился.
Другое дело - сборная, про которую пошли разговоры. Бердыеву нужно время. За неделю он бы команду не слепил. И мы бы разочаровались, наверное, возглавь Бердыев сборную", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Без сомнения, Бердыев – номер один. И не важно, какую должность он занимает в клубе, – для меня он тренер. Когда-то я говорил, несмотря на золотые медали "Рубина" и победу над "Барселоной", – команда Бердыева играет скучно.
Теперь я так не скажу. В "Ростове" Курбан сделал то, что умеет лучше всех: отбалансировал оборону с атакой. В "Рубине" это получалось наплывами и зависело от прихода группы сильных игроков: Ребров, Милошевич, Семак, Домингес, Бухаров, Гекдениз. Но в паузах было скучновато.
А вот в "Ростове" Бердыев сразу строил все с учетом атаки. Азмуна и Полоза брал под задумку, а не просто так. Ему были нужны не столько хорошие, сколько быстрые форварды. И паззл из не самых сильных, надо признать, игроков сложился.
Другое дело - сборная, про которую пошли разговоры. Бердыеву нужно время. За неделю он бы команду не слепил. И мы бы разочаровались, наверное, возглавь Бердыев сборную", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
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