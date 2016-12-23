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Евгений Ловчев: без сомнения, Бердыев – номер один, но он не для сборной

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказался о том, кого он считает лучшим тренером премьер-лиги уходящего года.

"Без сомнения, Бердыев – номер один. И не важно, какую должность он занимает в клубе, – для меня он тренер. Когда-то я говорил, несмотря на золотые медали "Рубина" и победу над "Барселоной", – команда Бердыева играет скучно.

Теперь я так не скажу. В "Ростове" Курбан сделал то, что умеет лучше всех: отбалансировал оборону с атакой. В "Рубине" это получалось наплывами и зависело от прихода группы сильных игроков: Ребров, Милошевич, Семак, Домингес, Бухаров, Гекдениз. Но в паузах было скучновато.

А вот в "Ростове" Бердыев сразу строил все с учетом атаки. Азмуна и Полоза брал под задумку, а не просто так. Ему были нужны не столько хорошие, сколько быстрые форварды. И паззл из не самых сильных, надо признать, игроков сложился.

Другое дело - сборная, про которую пошли разговоры. Бердыеву нужно время. За неделю он бы команду не слепил. И мы бы разочаровались, наверное, возглавь Бердыев сборную", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Бердыев
Сегодня, 15:54
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
До чего противно читать этого краснобелого клоуна, и дело не в том, что он говорит. Просто вспоминаешь про уход Бердыева из Рубина, где вот эта вот гнида, в своих поганых комментариях, вылила на него баррель дерьма.
Теперь, как ни в чём не бывало, рассуждает, скотина.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
а почему???
своих азмунов и т.д. паспорта выдаст российские... и однозначно в полуфинал даже очень может быть...

Дзюбу точно не возьмет с Кокориным
Регистрация: 23.11.2010
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