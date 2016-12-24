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УЕФА составил команду из футболистов-открытий Лиги чемпионов

УЕФА составил сборную открытий Лиги чемпионов, информирует официальный сайт организации. В команду вошли представители семи клубов.

Вратарь: Альфонс Ареола ("Пари Сен-Жермен");

Защитники: Серхи Роберто ("Барселона"), Самюэль Юмтити ("Барселона"), Виктор Нильссон-Линделеф ("Бенфика");

Полузащитники: Тома Лемар ("Монако"), Йосуа Киммих ("Бавария"), Ренату Саншеш ("Бавария"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд);

Нападающие: Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд), Андре Силва ("Порту"), Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд);

Тренер: Зинедин Зидан ("Реал").
Сегодня, 14:59
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(1)
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:24) #
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  •  (1)

Всё по делу.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 15:21) #
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  •  (6)

А в номинации провал года цкг в полном составе
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 15:17) #
  • -4
  •  (6)

Дембеле - армейская фамилия.
Регистрация: 7.03.2016
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