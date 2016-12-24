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Губернатор Томской области: как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, выплачивая футболистам по 2 млн рублей в месяц? (20)
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УЕФА составил команду из футболистов-открытий Лиги чемпионов
УЕФА составил сборную открытий Лиги чемпионов, информирует официальный сайт организации. В команду вошли представители семи клубов.
Вратарь: Альфонс Ареола ("Пари Сен-Жермен");
Защитники: Серхи Роберто ("Барселона"), Самюэль Юмтити ("Барселона"), Виктор Нильссон-Линделеф ("Бенфика");
Полузащитники: Тома Лемар ("Монако"), Йосуа Киммих ("Бавария"), Ренату Саншеш ("Бавария"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд);
Нападающие: Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд), Андре Силва ("Порту"), Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд);
Тренер: Зинедин Зидан ("Реал").
Вратарь: Альфонс Ареола ("Пари Сен-Жермен");
Защитники: Серхи Роберто ("Барселона"), Самюэль Юмтити ("Барселона"), Виктор Нильссон-Линделеф ("Бенфика");
Полузащитники: Тома Лемар ("Монако"), Йосуа Киммих ("Бавария"), Ренату Саншеш ("Бавария"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд);
Нападающие: Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд), Андре Силва ("Порту"), Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд);
Тренер: Зинедин Зидан ("Реал").
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