Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:23
Червиченко: зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом можно взять его бесплатно? (25)
Червиченко: зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом можно взять его бесплатно? (25)
14:40
Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (13)
Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (13)
08:38
Губернатор Томской области: как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, выплачивая футболистам по 2 млн рублей в месяц? (20)
Губернатор Томской области: как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, выплачивая футболистам по 2 млн рублей в месяц? (20)
Червиченко: зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом можно взять его бесплатно?
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника "Зенита" Акселя Витселя в "Ювентус".
"У "Зенита" с точки зрения трансферов все как-то самотеком течет. Ну логика ж должна быть у людей: ты покупаешь человека за 40 миллионов евро, у него пять лет контракта, остается год и ты хочешь за него половину! Какой бы футболистом он ни был, но дураков-то нет! Это мы, как дураки, можем заплатить, потому что нам хочется, а на Западе никто так не делает. Они там будут считать-пересчитывать и еще пытаться из этого в пять раз вычесть. И, в конце концов, заплатят самый мизер.
Логика подсказывала, что Витселя надо было отпускать в летнее межсезонье, на его место брать кого-то другого и брать за адекватную сумму. Я не уверен, что сейчас кто-то захочет дать за Витселя 6 миллионов, когда до истечения контракта осталось шесть месяцев. Это получается по миллиону в месяц. Можно подождать и получить его бесплатно", - передает слова Червиченко "Советский спорт".
"У "Зенита" с точки зрения трансферов все как-то самотеком течет. Ну логика ж должна быть у людей: ты покупаешь человека за 40 миллионов евро, у него пять лет контракта, остается год и ты хочешь за него половину! Какой бы футболистом он ни был, но дураков-то нет! Это мы, как дураки, можем заплатить, потому что нам хочется, а на Западе никто так не делает. Они там будут считать-пересчитывать и еще пытаться из этого в пять раз вычесть. И, в конце концов, заплатят самый мизер.
Логика подсказывала, что Витселя надо было отпускать в летнее межсезонье, на его место брать кого-то другого и брать за адекватную сумму. Я не уверен, что сейчас кто-то захочет дать за Витселя 6 миллионов, когда до истечения контракта осталось шесть месяцев. Это получается по миллиону в месяц. Можно подождать и получить его бесплатно", - передает слова Червиченко "Советский спорт".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.