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Червиченко: зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом можно взять его бесплатно?

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника "Зенита" Акселя Витселя в "Ювентус".

"У "Зенита" с точки зрения трансферов все как-то самотеком течет. Ну логика ж должна быть у людей: ты покупаешь человека за 40 миллионов евро, у него пять лет контракта, остается год и ты хочешь за него половину! Какой бы футболистом он ни был, но дураков-то нет! Это мы, как дураки, можем заплатить, потому что нам хочется, а на Западе никто так не делает. Они там будут считать-пересчитывать и еще пытаться из этого в пять раз вычесть. И, в конце концов, заплатят самый мизер.

Логика подсказывала, что Витселя надо было отпускать в летнее межсезонье, на его место брать кого-то другого и брать за адекватную сумму. Я не уверен, что сейчас кто-то захочет дать за Витселя 6 миллионов, когда до истечения контракта осталось шесть месяцев. Это получается по миллиону в месяц. Можно подождать и получить его бесплатно", - передает слова Червиченко "Советский спорт".
Теги: Червиченко Витсель Зенит
Сегодня, 15:23
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25
(4)
№25 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА

Ли Харя Освальд (коровья лепеха)
Вчера (писклявое ринатко)
ДВА ГЕЯ С ТРЕХ ВОКЗАЛОВ

надо признать, что такие и им подобные личности - несмываемый позор для всех болельщиков спартака.


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болельщик спартака в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№24 Написал: MV73 Крым (Сегодня, 17:28) #
  • +1
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Затем , что когда вы будете готовы взять Витселя бесплатно (держа под это вакансию уже год) , кто то другой возьмет его так же бесплатно вместо вас. И вы будете брать ,очень срочно(а значит не 10 миллионов),
квалифицированного игрока на нужную вам позицию.
А "очень срочно" для таких клубов колеблется от 50 миллионов минимум.
Регистрация: 17.05.2016
№23 Написал: petrovich (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (1)

Г-н Червиченко может объяснить зачем он покупал Эсьен Фло, Мукунку, Абдельиба Баги и многих других, над которыми ржал весь стадион
Регистрация: 7.07.2016
№22 Написал: Вчера (Сегодня, 17:07) #
  • -2
  •  (2)

ТЕТЬКА,
уваффка фотин... старый дрищ... пукни ещё что нибудь...
Регистрация: 24.12.2016
№21 Написал: petrovich (Сегодня, 17:04) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Ли Харви Освальд
А рукопожатым помочь? А-а-а, это только в нашей стране... Любят убогих и юродивых. Обкрадывают, например, детей, чтобы УБЛЮДКАМ за рубль в год стадион нарисовать. Именно - УБЛЮДКАМ! И моральным уродам - вам же даже не стыдно, твари!

Тебя мне не жаль, что можно ждать от УО,жалко твоих близких, как им должно быть тяжело находиться рядом с таким ... ну ты понял.
Регистрация: 7.07.2016
№20 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 17:01) #
  • -1
  •  (7)

Ли Харя Освальд (коровья лепеха)
Вчера (писклявое ринатко)
ДВА ГЕЯ С ТРЕХ ВОКЗАЛОВ
Регистрация: 15.05.2015
№19 Написал: petrovich (Сегодня, 16:58) #
  • -4
  •  (4)

Г-н Червеченко забыл о покупках таких "супер" игроков,как Эксьен Фло, Мукунку, Абдельиба Баги и многих других.
Регистрация: 7.07.2016
№18 Написал: Alex fighter (Сегодня, 16:57) #
  • +1
  •  (3)

Страна в полной жопе и нищете, а ворье у власти тратит сотни миллионов евро за футболистов. Может лучше на нищее население эти деньги потратить?
Регистрация: 24.12.2016
№17 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:54) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Рассуждает как торговец на рынке. Купил кепку, продал и т.д. Тут по другому, не было задачи купить игрока для последующей продажи. На завод станок покупают не для перепродажи, для выпуска продукции и на этом зарабатывают. Получится отдать б\у с компенсацией, хорошо, если нет, то доиграет до конца контракта, выведет команду в ЛЧ с первого места, все-отработал-списывай. Будет плохо играть-останется без клуба свободным агентом или с грустной перспективой.
Регистрация: 15.12.2013
№16 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 16:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вообще, прикольно год кончается... Подводя итоги - без всяких наездов! Коням можно сказать - спасибо за тренера НАШЕЙ сборной... Бомжам - не забудьте детдома поблагодарить. И лишь про Спартак - таблица - слева! И "Спартак - это сила. Спартак - это мы. А после того, как от пингвинов и детдомов выдохните... Так кто же - ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ?" smile
Боже! Спартак храни!

Цитата: Вчера
и сразу 200 летие города видишь

Страшно подумать, что б у них смог сделать Лужок с егойным юбилеем laughing


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№15 Написал: Вчера (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Tom1989
У них городе старики ноги ломают так как дворы не чистят и сосульки с кр

Все верно.... С Невского свернёшь и сразу 200 летие города видишь... Разруха и вонь что во дворах что в парадных...
Регистрация: 24.12.2016
№14 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Ли Харви Освальд
Цитата: Tom1989
А ублюдкам хоть ссы, в глаза все божья роса

А между прочим, после того, как первый из них на этот стадион пойдет... КАЖДОМУ из них - можно говорить в глаза - ТЫ _ ВОР! И воровал ты у обездоленых. И они пойдут на стадион, пойдут. И Бомжешляпа свое вякало заткнет - и пойдет. "Без удовольствия", как гомосек в анекдоте.

У них городе старики ноги ломают так как дворы не чистят и сосульки с крыш падают на головы,сам видел.Позорище
Регистрация: 11.12.2016
№13 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tom1989
А ублюдкам хоть ссы, в глаза все божья роса

А между прочим, после того, как первый из них на этот стадион пойдет... КАЖДОМУ из них - можно говорить в глаза - ТЫ _ ВОР! И воровал ты у обездоленых. И они пойдут на стадион, пойдут. И Бомжешляпа свое вякало заткнет - и пойдет. "Без удовольствия", как гомосек в анекдоте.
Прикольно, поди... Стоять на трибуне - и знать, что за плитку под твоими ногами, за седушку под твоей фаеропереноской... Даже за экран, на котором играет "зеленоглазое такси, у красно-белы о*соси" - и то, даже за него платил детдом. Это же ужас!


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№12 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 15:52) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Liberty
Ватутинский Лыжник,
тебя свинорыл забыли спросить

Раздался голос с полигона тбо
Регистрация: 18.12.2016
№11 Написал: rooiwit (Сегодня, 15:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ватутинский Лыжник,
Да уж,совсем стал питерским шутом,ну это понятно,ведь его жену Миллер отмазал,надо теперь лизать жопу Газпрому
Регистрация: 22.12.2016
№10 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:51) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Он первый раз чето не про Спартак сказал!


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№9 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 15:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: wir sind die besten
Цитата: Ватутинский Лыжник
Бизнес по- бомжацки: купить за 40 , платить огромную з/п и отдать бесплатно

По - бомжацки???: за 40 000 000 евро!!! smile Такие вот в России люди без определенного места жительства! И надо оно, с такими деньжищами...

Так бюджет то государства большой smile
Регистрация: 11.12.2016
№8 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 15:50) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: rooiwit
Думаю, «Зенит» и так их победит. Мы же живём в Петербурге, всё-таки надо об этом думать»,


Так значит зашел я в интернет и читаю новость от Генки маразматика,друзья он уже совсем с ума сошел?Пора уже в дом престарелых,хватит уже допускать этого клоуна до эфира,это просто пздц:)

Да его там и держат тупо поржать laughing
Регистрация: 18.12.2016
№7 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Ли Харви Освальд
А рукопожатым помочь? А-а-а, это только в нашей стране... Любят убогих и юродивых. Обкрадывают, например, детей, чтобы УБЛЮДКАМ за рубль в год стадион нарисовать. Именно - УБЛЮДКАМ! И моральным уродам - вам же даже не стыдно, твари!

А ублюдкам хоть ссы, в глаза все божья роса
Регистрация: 11.12.2016
№6 Написал: rooiwit (Сегодня, 15:44) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, «Зенит» и так их победит. Мы же живём в Петербурге, всё-таки надо об этом думать»,


Так значит зашел я в интернет и читаю новость от Генки маразматика,друзья он уже совсем с ума сошел?Пора уже в дом престарелых,хватит уже допускать этого клоуна до эфира,это просто пздц:)
Регистрация: 22.12.2016
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:42) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ватутинский Лыжник
Бизнес по- бомжацки: купить за 40 , платить огромную з/п и отдать бесплатно

По - бомжацки???: за 40 000 000 евро!!! smile Такие вот в России люди без определенного места жительства! И надо оно, с такими деньжищами...
Регистрация: 15.12.2013
№4 Написал: Liberty Гатчина (Сегодня, 15:41) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Ватутинский Лыжник,
тебя свинорыл забыли спросить
Регистрация: 1.12.2016
№3 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 15:39) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
А рукопожатым помочь? А-а-а, это только в нашей стране... Любят убогих и юродивых. Обкрадывают, например, детей, чтобы УБЛЮДКАМ за рубль в год стадион нарисовать. Именно - УБЛЮДКАМ! И моральным уродам - вам же даже не стыдно, твари!


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (5)

Прав...

Витсель не такой топ,все это видят -ЗЕНИТ 6 лямов и всё....ребяты финансовые монстры.. за что купил...вы его и продайте...не ужели лучше бес платно...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 15:28) #
  • +4
  •  (16)

Бизнес по- бомжацки: купить за 40 , платить огромную з/п и отдать бесплатно
Регистрация: 18.12.2016
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