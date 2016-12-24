"Вольфсбург": рады, что трансфером Дракслера в "ПСЖ" остались все довольны

Спортивный директор "Вольфсбурга" Олаф Реббе прокомментировал переход полузащитника Юлиана Дракслера в "ПСЖ". Хавбек подписал с французским клубом контракт на 4,5 года.



"В последние дни мы провели напряженные и конструктивные переговоры с представителями Дракслера и "ПСЖ". Добились результатов, которыми все довольны.



Все завершилось довольно быстро, и мы желаем Юлиану всего наилучшего в Париже", – цитирует Реббе официальный сайт "Вольфсбурга".

