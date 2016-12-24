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"Вольфсбург": рады, что трансфером Дракслера в "ПСЖ" остались все довольны

Спортивный директор "Вольфсбурга" Олаф Реббе прокомментировал переход полузащитника Юлиана Дракслера в "ПСЖ". Хавбек подписал с французским клубом контракт на 4,5 года.

"В последние дни мы провели напряженные и конструктивные переговоры с представителями Дракслера и "ПСЖ". Добились результатов, которыми все довольны.

Все завершилось довольно быстро, и мы желаем Юлиану всего наилучшего в Париже", – цитирует Реббе официальный сайт "Вольфсбурга".
Теги: Дракслер Вольфсбург
Сегодня, 15:34
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№1 Написал: Vados (Сегодня, 16:20) #
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Теперь вам точно писец, будете во 2 лиге протухать smirk
Регистрация: 1.12.2016
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