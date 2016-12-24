"Галатасарай" заинтересован в услугах форварда "Рубина" Жонатаса

Нападающий "Рубина" Жонатас попал в список интересов "Галатасарая", утверждает Fotospor.



Сообщается, что руководство турецкого клуба оценивает 27-летнего бразильца в 7 млн евро. В Жонатасе видят замену травмированному Колбейдну Сигтоурссону.