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"Галатасарай" заинтересован в услугах форварда "Рубина" Жонатаса

Нападающий "Рубина" Жонатас попал в список интересов "Галатасарая", утверждает Fotospor.

Сообщается, что руководство турецкого клуба оценивает 27-летнего бразильца в 7 млн евро. В Жонатасе видят замену травмированному Колбейдну Сигтоурссону.
Теги: Галатасарай Рубин Жонатас
Сегодня, 15:39
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№2 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 17:19) #
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Видеть,господа,вы можете.
Регистрация: 11.08.2008
№1 Написал: Vados (Сегодня, 16:22) #
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Рубин не отдаст за такие гроши, смешно wink
Регистрация: 1.12.2016
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