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Защитник "Интера" Юто Нагатомо сделал предложение девушке на арене "Сан-Сиро" (видео)

Защитник "Интера" Юто Нагатомо сделал предложение своей девушке на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Избранница 30-летнего японского футболиста - 32-летняя актриса Тайра Айри. Свадьба состоится 29 января.

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Чемпионат
Теги: Интер
Сегодня, 15:46
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