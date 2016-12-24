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Дэвид Мойес: Кросс готов был перейти в "МЮ", также боролись за Бэйла и Роналду
Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес рассказал, что во время его работы в "Манчестер Юнайтед" клуб был близок к покупке Тони Крооса, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.
"Кросс был согласен перейти летом. Я согласовал это с Тони и его агентом. Главной моей целью, когда я только занял пост, был Бэйл. Чувствовал, что это игрок "МЮ". Я боролся за него до конца. Мы даже предлагали больше, чем "Реал", но Гарет решил перебраться в Мадрид.
Когда я впервые встретил Фергюсона, он сказал мне, что есть шанс на возвращение Роналду. Мы ориентировались на этот уровень", – сказал Мойес.
Sports.ru
"Кросс был согласен перейти летом. Я согласовал это с Тони и его агентом. Главной моей целью, когда я только занял пост, был Бэйл. Чувствовал, что это игрок "МЮ". Я боролся за него до конца. Мы даже предлагали больше, чем "Реал", но Гарет решил перебраться в Мадрид.
Когда я впервые встретил Фергюсона, он сказал мне, что есть шанс на возвращение Роналду. Мы ориентировались на этот уровень", – сказал Мойес.
Sports.ru
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