Жозе Моуринью: с Ибрагимовичем в чемпионате Франции была только одна команда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что после отъезда экс-форварда ПСЖ Златана Ибрагимовича в чемпионате Франции появилась конкуренция.



"Французские болельщики должны быть благодарны за то, что Ибрагимович ушёл. С ним в Лиге 1 была только одна команда из Парижа, которая брала все награды. После отъезда Ибрагимовича чемпионат Франции стало смотреть интереснее. Там появилась конкуренция", - цитирует специалиста SFR Sport.