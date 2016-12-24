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Жозе Моуринью: с Ибрагимовичем в чемпионате Франции была только одна команда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что после отъезда экс-форварда ПСЖ Златана Ибрагимовича в чемпионате Франции появилась конкуренция.

"Французские болельщики должны быть благодарны за то, что Ибрагимович ушёл. С ним в Лиге 1 была только одна команда из Парижа, которая брала все награды. После отъезда Ибрагимовича чемпионат Франции стало смотреть интереснее. Там появилась конкуренция", - цитирует специалиста SFR Sport.
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью Ибрагимович ПСЖ
Сегодня, 16:01
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