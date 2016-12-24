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Марио Пашалич: гол с пенальти "Ювентусу" - самый важный удар в моей карьере

Полузащитник "Милана" Марио Пашалич прокомментировал победу в Суперкубке Италии. Напомним, гол Пашалича в серии пенальти принес победу "россонери".

"Я пытался оставаться спокойным, мой удар мог решить судьбу трофея. Я чувствовал всю ответственность, это был самый важный удар в моей карьере.

Я очень счастлив. Когда был ребенком, мечтал о нечто подобном", - цитирует Пашалича Mediaset Premium.
Теги: Милан
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