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Жоау Канселу летом перейдет в "Барселону"
Защитник "Валенсии" Жоау Канселу продолжит карьеру в "Барселоне", сообщает Sport.es.
По данным источника, агент футболиста Жорже Мендеш удачно провёл переговоры с каталонцами по переходу игрока. Отмечается, что осталось уладить мелкие детали в сделке между клубами.
Также "Барселона" настаивает на том, чтобы трансфер игрока произошёл летом, потому что на данный момент "сине-гранатовые" не имеют необходимой суммы для приглашения игрока.
По данным источника, агент футболиста Жорже Мендеш удачно провёл переговоры с каталонцами по переходу игрока. Отмечается, что осталось уладить мелкие детали в сделке между клубами.
Также "Барселона" настаивает на том, чтобы трансфер игрока произошёл летом, потому что на данный момент "сине-гранатовые" не имеют необходимой суммы для приглашения игрока.
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