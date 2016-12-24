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Жоау Канселу летом перейдет в "Барселону"

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу продолжит карьеру в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По данным источника, агент футболиста Жорже Мендеш удачно провёл переговоры с каталонцами по переходу игрока. Отмечается, что осталось уладить мелкие детали в сделке между клубами.

Также "Барселона" настаивает на том, чтобы трансфер игрока произошёл летом, потому что на данный момент "сине-гранатовые" не имеют необходимой суммы для приглашения игрока.
Теги: Барселона Валенсия
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:20) #
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Буду надеяться на то, что по этой причине Марио останется у нас.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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