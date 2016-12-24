Жоау Канселу летом перейдет в "Барселону"

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу продолжит карьеру в "Барселоне", сообщает Sport.es.



По данным источника, агент футболиста Жорже Мендеш удачно провёл переговоры с каталонцами по переходу игрока. Отмечается, что осталось уладить мелкие детали в сделке между клубами.



Также "Барселона" настаивает на том, чтобы трансфер игрока произошёл летом, потому что на данный момент "сине-гранатовые" не имеют необходимой суммы для приглашения игрока.