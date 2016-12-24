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Форвард "Дженоа" Паволетти в ближайшее время пройдет медосмотр в "Наполи"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий "Дженоа" Леонардо Паволетти в ближайшее время пройдёт медицинское обследование для перехода в неаполитанский клуб.

Ожидается, что 28-летний форвард перейдёт в "Наполи" за 15 млн евро плюс бонус. Медобследование должно состояться 28 декабря.

"Паволетти пройдёт медицинское обследование в ближайшие несколько дней, поэтому мы надеемся, что он в хорошей форме", — цитирует Де Лаурентиса Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Теги: Дженоа Наполи
Сегодня, 16:27
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