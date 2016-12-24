Сильвестр Игбун хочет покинуть "Уфу"

Форвард "Уфы" Сильвестр Игбун заявил о том, что он собирается покинуть нынешнюю команду.



"Переговоры продолжаются, но я уже решил, что хочу покинуть "Уфу", если поступят предложения от других команд. После общения с президентом клуба и новым главным тренером, было принято решение, что я могу покинуть клуб летом", - цитирует игрока Completesportsnigeria.