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Сильвестр Игбун хочет покинуть "Уфу"
Форвард "Уфы" Сильвестр Игбун заявил о том, что он собирается покинуть нынешнюю команду.
"Переговоры продолжаются, но я уже решил, что хочу покинуть "Уфу", если поступят предложения от других команд. После общения с президентом клуба и новым главным тренером, было принято решение, что я могу покинуть клуб летом", - цитирует игрока Completesportsnigeria.
"Переговоры продолжаются, но я уже решил, что хочу покинуть "Уфу", если поступят предложения от других команд. После общения с президентом клуба и новым главным тренером, было принято решение, что я могу покинуть клуб летом", - цитирует игрока Completesportsnigeria.
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