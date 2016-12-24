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Сильвестр Игбун хочет покинуть "Уфу"

Форвард "Уфы" Сильвестр Игбун заявил о том, что он собирается покинуть нынешнюю команду.

"Переговоры продолжаются, но я уже решил, что хочу покинуть "Уфу", если поступят предложения от других команд. После общения с президентом клуба и новым главным тренером, было принято решение, что я могу покинуть клуб летом", - цитирует игрока Completesportsnigeria.
Теги: Уфа
Сегодня, 16:38
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№1 Написал: Vados (Сегодня, 17:06) #
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Гинер не спи, то что нужно в атаку yum
Регистрация: 1.12.2016
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