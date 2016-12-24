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Олаф Реббе: хорошо, что трансфер Дракслера устроил всех

Спортивный директор "Вольфсбурга" Олаф Реббе остался удовлетворен успешными переговорами по трансферу полузащитника Юлиана Дракслера в ПСЖ.

"В последние дни мы вели напряженные, но конструктивные переговоры с представителями Дракслера и ПСЖ. Хорошо, что мы добились результата, который устроил всех. Желаем Юлиану всего наилучшего в Париже", – цитирует Реббе официальный сайт немецкой команды.
Теги: Дракслер ПСЖ
Сегодня, 16:45
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