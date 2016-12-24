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Сергей Шишкарев: в тяжелый момент поддержал "Кубань" и был обманут

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал, как помог краснодарской "Кубани" займом.

"Мне симпатичен "Краснодар" и Сергей Галицкий. Мне хочется, чтобы этот проект состоялся. Я горячо переживаю за краснодарскую "Кубань", это личностная история. Она, к сожалению, не для подведения новогодних итогов. Но я вынужден сказать о том, что на сегодня я обманут краснодарской администрацией.

В тяжёлый момент я подставил плечо и руку "Кубани", моя компания дала займ для того, чтобы выплатить зарплату футболистам, чтобы поддержать клуб. Это было в феврале. Мне было сделано предложение возглавить клуб, стать его собственником. К сожалению, его нынешние руководители до сих пор водят меня за нос. Это отворачивает от футбола, отворачивает от клуба.

Мне и сейчас хочется, чтобы "Кубань" не умерла, чтобы она не начинала свой путь с нуля. Эта команда с 90-летней историей, и погубить такой клуб – некрасиво", – цитирует Шишкарёва "Спорт FM".
Теги: Кубань Галицкий
Сегодня, 16:50
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