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Федерико Фасио станет полноценным игроком "Ромы"
Защитник "Ромы" Федерико Фасио станет полноценным игроком римской команды.
По информации Football Italia, клуб принял решение активировать опцию выкупа Фасио за 3,2 млн евро. Напомним, за аренду игрока из "Тоттенхэма" "Рома" заплатила 1,2 млн евро.
По информации Football Italia, клуб принял решение активировать опцию выкупа Фасио за 3,2 млн евро. Напомним, за аренду игрока из "Тоттенхэма" "Рома" заплатила 1,2 млн евро.
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