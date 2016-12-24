Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гари Кэхилл: "Челси" очень хочет выиграть у "Борнмута" и установить рекорд по победам

Защитник "Челси" Гари Кэхилл поделился ожиданиями от матча с "Борнмутом" (26 декабря) в 18-м туре чемпионата Англии. Синие могут одержать 12-ю подряд победу в АПЛ и побить собственный рекорд.

"Очень хотим завоевать три очка и установить рекорд, но мы не обсуждаем это ежедневно. Не слышал, чтобы кто-либо из ребят говорил об этом, но мы в курсе этого, и я, конечно, тоже. Безусловно, хочется быть частью команды, которая бьёт рекорды, и частью команды, у которой дела идут отлично. Говорю за себя — я хочу установить рекорд. А почему бы и нет? На кону — три очка и рекорд.

В этом же сезоне мы превосходим свой уровень. Я бы солгал, если бы сказал, что ожидал нашего пребывания на вершине таблицы, но в любом случае я полагал, что мы будем за это бороться. Люди говорят о расстановке, но, думаю, дело в том, как играем в этой расстановке, а это очень зависит от тренера и его опыта работы с такой схемой и, конечно, от ребят, которые воспринимают эту идею и реализуют её", — цитирует Кэхилла официальный сайт "Челси".
Теги: Челси Борнмут
Сегодня, 17:30
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Vados (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (0)

Ну вот, а хотели увольнять итальянца
Регистрация: 1.12.2016
№1 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 17:39) #
  • 0
  •  (0)

Хоть и отношусь с симпатией к "Челси", но честно - перед началом сезона кто бы мне сказал про такой рекорд - нихрена б не поверил. Конте - молодчик!!!


--------------------
"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.