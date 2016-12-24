Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Симоне Дзадза хочет перейти в "Валенсию"

Нападающий "Вест Хэма" и сборной Италии Симоне Дзадза хочет покинуть Туманный Альбион.

Как сообщает Calciomercato.it, ради перехода в "Валенсию" за 20 миллионов евро Дзадза готов пойти на понижение зарплаты.
Теги: Дзадза Валенсия Вест Хэм
Сегодня, 17:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.