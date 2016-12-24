Симоне Дзадза хочет перейти в "Валенсию"

Нападающий "Вест Хэма" и сборной Италии Симоне Дзадза хочет покинуть Туманный Альбион.



Как сообщает Calciomercato.it, ради перехода в "Валенсию" за 20 миллионов евро Дзадза готов пойти на понижение зарплаты.