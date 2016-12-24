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Врач ЦСКА: после матча с "Монако" Фернандес играл с переломом шейки лопатки

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в последних матчах играл с переломом шейки лопатки, рассказал врач "армейцев" Шагабутдин Керимов.

Игрок получил травму в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с "Монако" (0:3) 2 ноября. После той встречи защитник принял участие в семи официальных играх. Однако в матче 17-го тура РФПЛ с "Уралом" (4:0) Фернандес неудачно столкнулся с игроком соперников Михаилом Меркуловым, в результате чего покинул поле на носилках. Футболисту были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

"Марио — футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с "Монако", в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки — насколько велико было его желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал. При том что на поле наш защитник — настоящий лев, в жизни Марио остаётся одним из самых скромных игроков нашей команды", — цитирует Керимова ТАСС.
Теги: ЦСКА Фернандес Керимов
Сегодня, 18:11
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№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:21) #
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Молодец! Русские - не сдаются! Без шуток.
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 18:15) #
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Здоровья!
Регистрация: 29.03.2013
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
.Здоровья....
Регистрация: 6.09.2013
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