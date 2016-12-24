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Защитник "Ювентуса" Сандро пропустит 2-3 недели

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро получил травму во время матча с "Миланом" (1:1, 3:4 по пенальти) за Суперкубок Италии. Бразилец был вынужден покинуть поле в середине первого тайма.

Как сообщает издание Tuttosport, Сандро получил повреждение бедра и выбыл из строя на две-три недели. "Ювентус" на своём официальном сайте подтвердил травму футболиста, но не сообщил о сроках его возвращения в строй.
Теги: Ювентус Милан
Сегодня, 18:33
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