Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джейми Каррагер: по итогам 2016 года лучшим игроком АПЛ был Коутиньо

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал полузащитника клуба Филиппе Коутиньо лучшим игроком чемпионата Англии по итогам 2016 года.

"По итогам календарного года лучшим игроком был Коутиньо. Многие футболисты периодически выстреливали — например, Марез или Варди. Кевин Де Брёйне порой показывает проблески той игры, которую от него ждут.

Эден Азар в конце года показывал то, на что он был способен пару лет назад. Но если оценивать полный год, то это Коутиньо", — цитирует Каррагера Squawka.
Теги: Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 18:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.