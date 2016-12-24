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Марио Пашалич: невероятные эмоции

Полузащитник "Милана" Марио Пашалич назвал свой удар в серии пенальти за Суперкубок Италии-2016 против туринского "Ювентуса" (1:1) самым важным в своей карьере.

"Старался оставаться спокойным, хотя это было непросто. Помню, что в детстве мечтал о чем-то похожем. Невероятные эмоции. Это самый важный удар в моей карьере", - цитирует игрока Football Italia.
Теги: Милан Ювентус
Сегодня, 19:08
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