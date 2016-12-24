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Дэвид Мойес: нет таких денег, за которые "Сандерленд" готов продать Дефо
Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Джермейна Дефо.
"Дефо для нас бесценен. Нет таких денег, за которые мы были бы готовы его продать, потому что он помогает нам в борьбе за выживание. Он уже забил восемь голов, и если забьёт ещё восемь или десять, то поможет нам остаться в Премьер-лиге", — приводит слова Мойеса издание Sky Sports.
"Дефо для нас бесценен. Нет таких денег, за которые мы были бы готовы его продать, потому что он помогает нам в борьбе за выживание. Он уже забил восемь голов, и если забьёт ещё восемь или десять, то поможет нам остаться в Премьер-лиге", — приводит слова Мойеса издание Sky Sports.
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