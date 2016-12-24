Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Созин: в 2016 году из защитников понравился Навас, В. Березуцкий — только второй

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин считает Сесара Наваса ("Ростов") лучшим защитником в российском чемпионате в уходящем году. На второе место Созин поставил Василия Березуцкого из ЦСКА.

"В этом году мне понравился Сесар Навас. Испанец сделал много для "Ростова", чтобы команда заняла второе место в чемпионате. Второго назову Василия Березуцкого. Но есть один нюанс: он очень слабо сыграл с Коста-Рикой. Товарищеский матч? Для Черчесова товарищеских матчей не бывает.

Поэтому Василий только второй, потому что у Наваса таких срывов нет", — цитирует Созина "Чемпионат.com".
Теги: Созин
Сегодня, 19:20
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: следующий (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Челси»
Некоторые уже походу отмечают smirk
Регистрация: 14.12.2012
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.