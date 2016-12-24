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Андрей Созин: в 2016 году из защитников понравился Навас, В. Березуцкий — только второй
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин считает Сесара Наваса ("Ростов") лучшим защитником в российском чемпионате в уходящем году. На второе место Созин поставил Василия Березуцкого из ЦСКА.
"В этом году мне понравился Сесар Навас. Испанец сделал много для "Ростова", чтобы команда заняла второе место в чемпионате. Второго назову Василия Березуцкого. Но есть один нюанс: он очень слабо сыграл с Коста-Рикой. Товарищеский матч? Для Черчесова товарищеских матчей не бывает.
Поэтому Василий только второй, потому что у Наваса таких срывов нет", — цитирует Созина "Чемпионат.com".
"В этом году мне понравился Сесар Навас. Испанец сделал много для "Ростова", чтобы команда заняла второе место в чемпионате. Второго назову Василия Березуцкого. Но есть один нюанс: он очень слабо сыграл с Коста-Рикой. Товарищеский матч? Для Черчесова товарищеских матчей не бывает.
Поэтому Василий только второй, потому что у Наваса таких срывов нет", — цитирует Созина "Чемпионат.com".
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