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Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (12)
Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (12)
"Олимпиакос" отказался отпустить Брауна Идейе в Китай
Китайский клуб предложил "Олимпиакосу" 7 миллионов евро за форварда Брауна Идейе, сообщает SoccerNet Nigeria.
Греческий клуб предложение не принял, поскольку намерен выручить за игрока минимум 10 миллионов евро.
Греческий клуб предложение не принял, поскольку намерен выручить за игрока минимум 10 миллионов евро.
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