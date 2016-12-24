"Олимпиакос" отказался отпустить Брауна Идейе в Китай

Китайский клуб предложил "Олимпиакосу" 7 миллионов евро за форварда Брауна Идейе, сообщает SoccerNet Nigeria.



Греческий клуб предложение не принял, поскольку намерен выручить за игрока минимум 10 миллионов евро.